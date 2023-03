ERRATA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO da AGO da COOPERATIVA HABITACIONAL MIGRANDES DO SUL LTDA. - COHMISUL publicada no Jornal do Comércio no dia 23 de fevereiro de 2023, fazendo constar: a realizar-se na Rua 12 de Outubro, 353 - Partenon, Porto Alegre - RS, 90680-140 por interdição do local anterior.

Porto Alegre, 3 de março de 2023

Hector Eduardo Lopes Lara

Vice-Presidente da COHMISUL