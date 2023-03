Zildo De Marchi defende urgência para Reforma Administrativa

O presidente do Sindiatacadistas, empresário Zildo De Marchi considera extremamente oportuna a iniciativa do Congresso Nacional de priorizar suas atenções neste início de legislatura na apreciação da Reforma Tributária. Destaca, porém, que igualmente, é preciso atacar as causas da elevada carga de impostos a que está submetida a sociedade brasileira – a qual ocupa as primeiras posições entre as mais elevadas do mundo.

“Por isso, esperamos que governo e congressistas conscientizem-se de que antes, é necessário reduzir o gigantismo da máquina pública, com a eliminação do empreguismo e da série de privilégios que ainda persistem no funcionalismo, através de uma efetiva Reforma Administrativa que abranja os três Poderes da República – Executivo, Legislativo e Judiciário”, afirma o dirigente.

Em sua opinião, esta medida é essencial para que a Reforma Tributária traga uma diminuição do peso da tributação, juntamente com a simplificação das normas para o seu cumprimento pelo contribuinte, aumentando assim a competitividade da atividade produtiva do País e viabilizando em consequência a retomada do processo de desenvolvimento sustentado, com a geração de emprego e renda.

*Sindiatacadistas