Atenção no seguro, por Anzzulin: Seguradoras realizam quase 3 mil atendimentos a veículos interditados pelas chuvas em SP

As fortes chuvas que assolaram as cidades de São Sebastião, Guarujá e Bertioga, no litoral norte de São Paulo, trouxeram prejuízos materiais e emocionais para milhares de moradores destas regiões, inclusive com a perda de muitas vidas devido aos soterramentos ocasionados pelos deslizamentos de terra.

As chuvas que chegaram à faixa de 600 milímetros durante o Carnaval, consideradas as mais fortes da história na região, fizeram disparar também os chamados de emergência por quem tem o carro segurado. O levantamento da Federação Nacional das Seguradoras apontou que entre os dias 19 e 20 de fevereiro as companhias realizaram 2,7 mil ações de resgate nas três cidades. A estimativa da comissão auto da FenSeg é de chegar a 5,5 mil atendimentos na região.

As ações se concentram nas cidades de São Sebastião, Guarujá e Bertioga, e estão sendo realizadas por aproximadamente 15 seguradoras. Para chegar aos locais afetados, os planos de contingência das seguradoras incluem não apenas viaturas, guinchos e pick-ups, mas também veículos especiais aquáticos (marruás e motos aquáticas), uma vez que alguns bairros ficaram completamente ilhados.

O presidente da Comissão de Seguro de Automóvel da FenSeg, Marcelo Sebastião, esclarece que a cobertura para veículos atingidos por alagamentos e inundações inclui os casos de veículos guardados em subsolo. “As seguradoras disponibilizam diversos planos de seguros, mas o seguro compreensivo, aquele popularmente chamado de seguro total, é o que garante cobertura securitária para submersão parcial ou total do veículo em água doce, proveniente de enchentes ou inundações. Essa cobertura se aplica inclusive nos casos de veículos guardados em subsolo, além da queda de árvores e de muros sobre o automóvel”, afirmou. Ele ressaltou ainda que é fundamental que o cliente acione o seu corretor e a seguradora para mais orientações.