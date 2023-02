Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Cresce a procura do seguro para executivos

O seguro D&O, que cobre processos judiciais relacionados a atos de gestão de executivos, segue entre os que mais pagam indenizações no Brasil. A Federação Nacional de Seguros Gerais informou que em 2022 este seguro de responsabilidade civil pagou R$ 558 milhões, o que significou um crescimento de 206,8% sobre 2021.

Já a contratação de apólices deste segmento aumentou 4% na comparação com o ano anterior, arrecadando R$ 1,2 bilhão. O Rio Grande do Sul também registrou alto crescimento do seguro D&O. Em 2002, a arrecadação foi de R$ 22 milhões, com uma expansão de 108%. As indenizações ficaram em R$ 2 milhões, o que significou uma evolução de 54%. O presidente da subcomissão de Linhas Financeiras da FenSeg, João Fontes, destaca nesta entrevista o crescimento do seguro D&O no país.

Atenção no Seguro (AS) - Por que este seguro é importante não apenas para as empresas, mas também para a sociedade?

João Fontes - Este é um produto que cresceu ao longo dos últimos anos no mercado brasileiro. A legislação brasileira diz que os executivos podem ser responsabilizados por seus atos de gestão. Portanto, o seguro D&O assegura aos administradores a tranquilidade necessária para a tomada de decisões e a melhor gestão da empresa. É importante destacar que o D&O exclui os atos dolosos. Nenhuma seguradora vai pactuar com este tipo de conduta. A primeira vantagem que observo neste seguro é para a sociedade, pois o administrador vai se preocupar com o crescimento da empresa, trazendo mais recursos para o país. A segunda vantagem é para a empresa, que não terá que se preocupar com eventuais problemas em seu balanço, pois existe a transferência do risco para uma seguradora.

AS - Entre 2014 e 2021, o seguro D&O teve um salto de 436%, no Brasil, passando de uma arrecadação de R$ 227,6 milhões para R$ 1,2 bilhão. Isto foi o reflexo de uma mudança na sociedade após os desdobramentos da operação Lava Jato?

Fontes - Não somente relacionado aos desdobramentos da Lava Jato. Ocorreu uma preocupação dos clientes, que passaram a procurar o D&O. Isto resultou em taxas mais elevadas a partir do crescimento da sinistralidade. As empresas estão mais preocupadas com as questões relacionadas a gestão de seus administradores. Atualmente temos mais de 20 seguradoras ativas neste ramo de negócio.

AS - Quais são os critérios exigidos pelas seguradoras para a contratação deste produto?

Fontes - Cada seguradora tem sua política de subscrição de risco. De forma geral, as informações necessárias para a contratação de um D&O são as relacionadas às finanças da empresa e questionários específicos para a subscrição do risco. Recomendo que o cliente procure um corretor de seguros especializado no tema para auxiliá-lo na contratação da apólice.