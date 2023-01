Teatro CIEE é palco do Porto Verão Alegre

O Porto Verão Alegre, que há 24 anos aproxima os porto-alegrenses do teatro em plena época de veraneio, tem em sua programação 10 espetáculos no Teatro CIEE. O evento vai de 9 de janeiro a 12 de fevereiro e em 15 dias já mostrou o seu habitual sucesso: a peça "Gratiluz, com Dra. Rosângela", em cartaz no Teatro CIEE, e que já abriu quatro sessões extras.

"Gratiluz" é um show de comédia apresentado e dirigido por Índio Behn. Acompanhado de um ukulele, ele encarna a Dra. Rosangela em uma mistura de sátira e homenagem aos terapeutas, veganos e praticantes de yoga.

O espetáculo de humor conta com uma sessão com tradução e interpretação para Libras, assim como outras três produções do Porto Verão Alegre no local. São elas: "AliViado", "Pq Casamos?" e "Os Novos Causos do Guri de Uruguaiana Pós-Covid". Em seus quase 15 anos de existência, o Teatro embarca em 2023 em novos projetos para reafirmar a posição do CIEE-RS na cadeia produtiva cultural do Estado.

A primeira peça é uma coleção de piadas sobre sexo e relacionamento, enquanto "Pq Casamos?" trata dos problemas de um casal que está junto há mais de 30 anos, dirigida por Néstor Monasterio e encenada por Rogério Beretta e Suzi Martinez. Já o Guri de Uruguaiana conta como foi a sua quarentena da covid-19, apresenta a vacina Bagualovac e inaugura novas versões do clássico "Canto Alegretense". A programação conta ainda com “Terapia de Casal, uma Comédia em Crise” e “Em Pé na Rede”, entre outros.

O Teatro CIEE recebe o Porto Verão Alegre em um ano especial para esse tradicional ponto cultural da cidade. Com novos projetos em 2023, o espaço contará com ações para envolver os estudantes no mundo do teatro e reforçar a sua relevância para a cultura produzida no Estado. Assim, jovens e adolescentes poderão aprender a arte com profissionais reconhecidos e ter uma experiência de palco, o que pode abrir novos caminhos profissionais.

Com toda a infraestrutura necessária para dar conforto aos espectadores e suporte a artistas de produções locais, nacionais e internacionais, o Teatro CIEE fica na rua Dom Pedro II, 861, no bairro Higienópolis, na Capital.