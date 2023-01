Banrisul oferece crédito e facilidades para pagamento do IPVA 2023 pelo app

O Banrisul disponibiliza modalidade de crédito para o financiamento do IPVA 2023, com prazo de pagamento em até 12 meses. O empréstimo pode ser contratado pelo aplicativo do Banco, o que garante rapidez e comodidade. É só acessar o menu Empréstimos > Demais Empréstimos > Crédito IPVA. A linha de crédito está disponível para clientes com limite de crédito parcelado, que pode ser contratado ou alterado via app no menu Gestão de Limites > Limites de Crédito.

O pagamento do tributo, que vence em abril para todos os veículos independentemente da placa, pode ser feito ainda pelo cartão de crédito via aplicativo do Banrisul, usando o limite de crédito do cartão. O cliente deve acessar o menu Cartões de Crédito > Menu lateral > Pagamento de Contas > IPVA Online. O recibo da transação aparece instantaneamente na tela, e o cliente ainda recebe um e-mail e SMS confirmando a autorização do pagamento. Os valores estarão disponíveis para visualização na Linha do Tempo no app. Na fatura, o lançamento ocorre em até 48 horas. Não há cobrança de tarifa pelo serviço, apenas juros e IOF calculados sobre o valor da conta. O recibo de pagamento fica salvo no app do Banrisul por cinco anos e pode ser consultado a qualquer momento.

A consulta e o pagamento do IPVA 2023 podem ser feitos preferencialmente nos canais eletrônicos oferecidos pelo Banrisul: o aplicativo Banrisul, o Home Banking em www.banrisul.com.br, e o Banrifone. O contribuinte tem, ainda, a opção de pagamento em 967 Banripontos, 435 pontos de atendimento eletrônicos e na rede de 495 agências.