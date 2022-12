Como usar a verificação KYC para evitar fraudes

A verificação KYC (“Know Your Customer”) é uma estratégia para avaliar os riscos financeiros de cada cliente de uma empresa. Reúne informações sobre o perfil de consumo de cada usuário, indicando os possíveis perigos a médio e longo prazo que eles oferecem para o negócio.

A estratégia lida diretamente com um dos problemas mais frequentes dos setores bancário e financeiro: as fraudes. Ao aplicar a verificação KYC, melhora a jornada do cliente com a empresa, garante o cumprimento das leis de compliance, diminui os riscos e evita perdas financeiras.

No entanto, você sabe como estruturar essa ferramenta no seu negócio? Nesse artigo, vamos te dar algumas dicas de como aplicar a verificação KYC para reduzir os riscos e evitar uma fraude financeira.

Por que utilizar a verificação KYC?

verificação KYC é obrigatória por lei e voltada para instituições dos setores bancário e financeiro. Ela tem intuito de evitar os riscos de fraude e é um meio de proteger as empresas de crimes como:

1. corrupção

2. lavagem de dinheiro

3. financiamento ao terrorismo

Para isso, é importante ter a real compreensão da natureza das atividades do cliente, garantindo a legalidade e legitimidade da sua fonte de renda. Assim, a estratégia auxilia na identificação de padrões suspeitos nas transações de consumo dos mesmos.

Essa etapa de conhecimento tem início no onboarding, ou seja, na aprovação do cliente, reduzindo, desta maneira, a possibilidade de falsidade ideológica. É necessário entender e identificar os baixos, médios e altos riscos, atingindo o beneficiário final, principalmente se for uma Pessoa Politicamente Exposta (PPE).

A verificação KYC não é apenas uma proteção para a empresa, mas também para o cliente. Durante a pandemia, houve um aumento no número de inadimplentes em todo o mundo. No Brasil, quase 80% das famílias tiveram algum tipo de inadimplência.

Desse modo, a verificação KYC evita o risco de prejuízo para as empresas e de aumento no endividamento pessoal para o seu cliente. Essa estratégia ajuda a identificar as melhores opções de créditos disponíveis, que podem ser indicadas de acordo com o perfil de consumo de cada consumidor.

Como implementar essa estratégia?

O primeiro passo para que a verificação KYC seja bem aplicada é o engajamento de todos os colaboradores da empresa. Quanto mais focados na análise meticulosa e detalhada do perfil de consumo do cliente, menores serão os riscos de fechar contratos financiados por recursos ilícitos.

Tenha uma rotina de análises