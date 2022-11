O que as empresas podem aprender com o futebol

Chegada a Copa do Mundo, algumas ferramentas e táticas usadas para treino de equipe e mobilização de grupo inspiram e se tornam mais populares nos setores de Recursos Humanos. Imaginando que estagiários e aprendizes integram um time de futebol, é possível internalizar estratégias e exercícios para incentivar a colaboração e desenvolver ao máximo os talentos.

Um exemplo são os dribles, tão comuns no campo de jogo e no dia a dia de todos os trabalhadores. No futebol, muitos jogadores utilizam cones para treinar os dribles que darão nos dias de jogos. Na vida corporativa, cada cone pode ser visto como um problema que será enfrentado e superado para que se alcance um objetivo. Portanto, aprender a contornar pequenos obstáculos é uma forma de treinar para vencer os grandes desafios.

Uma equipe unida ajuda a fortalecer o espírito de grupo e coloca todos os jogadores a correr na mesma direção.

Como um bom time de futebol, para vencer também é preciso ter táticas e estratégias bem alinhadas com todos na equipe. Para vencer no mundo corporativo, deve-se ter uma meta clara, conhecer as adversidades e ter táticas para colocar em prática em cada cenário. Se o desenho da partida muda, é preciso ter flexibilidade para trazer a próxima estratégia à tona, usando o poder de adaptação.

Outro ponto que forma bons times é a união das equipes. Ter a equipe unida e andando na mesma direção é importante para o fluxo de trabalho. Isso ajuda a fortalecer o espírito de grupo e coloca todos os jogadores correndo na mesma direção, buscando alcançar o mesmo objetivo.

Paixão nacional, o futebol inspira e une. Portanto, utilizar o gancho da Copa do Mundo para promover dinâmicas de grupo e despertar a reflexão sobre qualificação, treino e trabalho em equipe pode ser um troféu para a gestão de talentos.

*CIEE