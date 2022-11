Você já pensou em contratar um estagiário sênior?

Experiência, facilidade de trabalhar em grupo e engajamento para aproveitar as oportunidades. As vantagens de contar com colaboradores sêniores são muitas e, embora algumas empresas não saibam, podem ser replicadas também em contratos de estágio. São profissionais maduros que estão redirecionando suas carreiras e precisam ganhar conhecimento prático nas novas profissões.

São considerados sêniores os profissionais que têm a partir de 50 anos. Além das mudanças da carreira, há aqueles aposentados que decidiram reingressar no mercado de trabalho após receberem, academicamente, uma nova formação. É um fenômeno que cresce desde 2018, colado a um processo de envelhecimento da população brasileira em paralelo à carência das empresas por mais experiência e maturidade em alguns postos, não necessariamente os executivos ou gerenciais.

A contratação de estagiários sêniores vem sendo discutida em termos nacionais desde 2018, colado a um processo de envelhecimento da população brasileira e à carência das empresas por profissionais com mais experiência em alguns postos.

Para as companhias, trata-se de uma oportunidade de mesclar, em seus programas de estágio, jovens talentos com profissionais maduros, mas ainda em formação. Uma vantagem é que os sêniores costumam receber de braços abertos oportunidades de desenvolver os colegas e podem ajudar a tutoriar os mais novos. Com isso, os jovens ganham apoio para acelerar seu aprendizado: um colega com mais experiência de vida, mas na mesma hierarquia corporativa, com o qual terão liberdade para fazer suas trocas.

Nesse intercâmbio de experiência e aconselhamento, os jovens têm a ganhar, por exemplo, em sua inteligência emocional e nas soft skills. Sêniores tendem a ter uma bagagem mais sólida de equilíbrio, envolvimento, senso de urgência e busca por qualidade – além de lidar melhor com a pressão. É tudo o que os estreantes costumam sentir falta. Portanto, ter alguém com quem contar acelera esse aprendizado e traz um ganho triplo, para o jovem, o sênior e a companhia.

CIEE-RS