Para além do susto

Alan Martins Elbling, vice-presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)

No dia seguinte à reeleição do presidente Lula, o mercado deu seu recado. Em 26 de outubro, o Ibovespa caiu 13,88%, a B3 acionou o circuit breaker e o dólar subiu mais de 8%. Foi a pior reação do mercado a uma eleição em seis pleitos e a pior semana da Bolsa desde a pandemia.

O susto tem razões conhecidas. Temos o maior juro real do mundo, com a Selic em 13,75%. Caminhamos para o maior imposto sobre consumo do planeta, com CBS e IBS somando perto de 30%. A Justiça do Trabalho recebeu 3,6 milhões de novas ações em 2024, e as empresas pagaram o recorde de R$ 50,7 bilhões em 2025. Some-se a isso a insegurança jurídica, em que até o passado é incerto, e um Estado que, com crédito subsidiado e incentivos setoriais, decide quem ganha e quem perde.

Tudo isso é verdade. Mas não é a história inteira.

Infelizmente já vivemos crises muito piores. Vivemos a hiperinflação, o confisco da poupança, oito moedas diferentes e choques cambiais em série. E foi justamente nesse ambiente que muitas das empresas mais sólidas do país foram construídas.

Em 1989, no auge da hiperinflação, um grupo de jovens banqueiros comprou a cervejaria Brahma, semente do que viria a ser a Ambev. A Localiza nasceu em 1973, com alguns carros usados, e atravessou duas décadas de inflação descontrolada até se tornar a maior locadora da América Latina. A WEG cresceu exportando motores enquanto o mercado interno patinava. O que essas empresas têm em comum é que aprenderam a operar com disciplina de caixa, eficiência extrema e visão de longo prazo, porque a crise não lhes deu outra escolha.

Crises afastam o capital apressado. E é exatamente aí que o capital paciente encontra ativos baratos, talentos disponíveis e concorrentes enfraquecidos.

Os fundamentos que fazem do Brasil uma aposta de longo prazo não mudaram com a eleição. Somos um país continental, com mais de 210 milhões de pessoas, gente trabalhadora e com fome de melhorar de vida. Temos as terras mais produtivas do mundo para o agronegócio, uma das matrizes elétricas mais limpas do planeta e um consumidor que adota tecnologia com rapidez. Somos a 10ª maior economia do mundo.

E há muito por construir: saneamento, ferrovias, portos, rodovias, energia, armazenagem, indústrias. Cada uma dessas lacunas é, ao mesmo tempo, um problema para o cidadão brasileiro e uma oportunidade para quem tiver capital, paciência e competência para resolvê-la.

Ao investidor internacional, digo: entenda a complexidade antes de chegar. Venha com bons parceiros locais, assessoria tributária e trabalhista desde o primeiro dia, e um horizonte de década, não de trimestre.

Ao investidor brasileiro, lembro: já sabemos operar na adversidade. Essa é a nossa vantagem competitiva. Tirar todo o seu dinheiro do país no momento de maior pessimismo raramente foi a decisão certa na nossa história.

Nada disso nos dispensa de cobrar mudanças. Precisamos diminuir o gasto público para reduzir os juros, ter impostos mais simples e regras estáveis, porque quem mais perde com a complexidade são os próprios brasileiros, que veem empregos e infraestrutura deixarem de chegar. Mas, enquanto lutamos por um país mais fácil de empreender, não podemos deixar de construir.

As maiores empresas do Brasil não nasceram em tempos tranquilos. A próxima também não vai nascer. Talvez ela esteja sendo fundada agora, por quem teve coragem de olhar além do susto.