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CapaColunasVisão Empresarial
Visão Empresarial

Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 00:50

Quem produz quer menos Estado. Quem depende dele quer mais

João Evangelista Tavares, produtor rural e associado do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)

João Evangelista Tavares, produtor rural e associado do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)

/IEE/divulgação/jc
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João Evangelista Tavares
João Evangelista Tavares, diretor de Eventos do IEE

O mapa eleitoral brasileiro revela uma realidade incômoda: o voto também pode ser influenciado pela relação que cada cidadão mantém com o Estado. Quando observamos onde direita e esquerda vencem, surge um padrão difícil de ignorar. Regiões mais produtivas e economicamente dinâmicas tendem a rejeitar um Estado maior, enquanto regiões mais pobres e mais dependentes de transferências e empregos públicos tendem a preferi-lo.

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