Mulheres que empreendem também movem Porto Alegre

Luciane Souza - Coordenadora do Núcleo da Mulher Empreendedora da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA)

Toda cidade que deseja crescer precisa olhar para quem está construindo sua economia todos os dias.

Em Porto Alegre, milhares de mulheres empreendem e fazem parte das 583 mil empresas comandadas pelo gênero no Rio Grande do Sul, elas criam empregos, movimentam o comércio e os serviços, desenvolvem soluções e transformam necessidades em oportunidades. Muitas começaram pequenas e algumas empreenderam por escolha; outras, pela necessidade.

Como coordenadora do Núcleo da Mulher Empreendedora da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), tenho a oportunidade de acompanhar de perto essa realidade. E uma convicção se fortalece a cada encontro com as nucleadas que quando uma mulher cresce, ela raramente cresce sozinha.

A ACPA, por meio de sua atuação institucional e de iniciativas organizadas pelo Núcleo da Mulher Empreendedora (NuME), contribui para fortalecer conexões, estimular o desenvolvimento empresarial e ampliar as oportunidades para quem empreende. Esse trabalho parte de uma compreensão simples, mas fundamental: empresas mais fortes ajudam a construir uma cidade mais próspera.

Quando uma mulher amplia sua rede, contrata, compra de outros negócios, indica profissionais, compartilha conhecimento e abre portas, seu crescimento produz um efeito multiplicador que alcança empresas, famílias e comunidades.

Por isso, fortalecer o empreendedorismo feminino não deve ser tratado apenas como uma pauta social, mas sim, como uma pauta econômica. É necessário falar de produtividade, geração de renda, inovação, competitividade e desenvolvimento para Porto Alegre.

Mas existe um desafio: talento e disposição para empreender não são suficientes. É preciso acesso a conhecimento, conexões, mercado, tecnologia e ambientes que estimulem a troca de experiências.

É justamente aí que iniciativas como o 3º Fórum Mulheres de Negócios, que vai ocorrer no dia 25 de setembro de 2026, ganham importância. Em sintonia com a missão da ACPA de aproximar empresas, lideranças e oportunidades, eventos dessa natureza criam pontes e fortalecem o ambiente de negócios da cidade.

Mais do que reunir mulheres em um mesmo espaço, esses encontros colocam empreendedoras diante de novas ideias, especialistas, potenciais clientes e parceiros. Promovem discussões sobre liderança, vendas, posicionamento, tecnologia e inteligência artificial, temas que já fazem parte da realidade competitiva das empresas.

Uma cidade que pretende ser mais dinâmica precisa estimular esses encontros e valorizar as instituições que trabalham para aproximar quem empreende, quem investe e quem transforma ideias em negócios.

Precisamos substituir a lógica da competição isolada pela construção de redes. Precisamos compreender que uma empreendedora que indica outra não perde mercado, ela ajuda a ampliar o ecossistema. Que conhecimento compartilhado não diminui quem ensina: multiplica possibilidades.

Porto Alegre tem mulheres preparadas, criativas e corajosas. O que precisamos é ampliar os espaços para que elas sejam ouvidas, conectadas e reconhecidas como parte fundamental da estratégia de desenvolvimento da cidade.

Cabe a nós criar cada vez mais ambientes para que possam fazer ainda mais e incentivar as mulheres que empreendem e que tem a capacidade de fazer de Porto Alegre uma cidade prospera e pujante.