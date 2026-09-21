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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 00:50

Sonhe com a Lua

Amanda Cornélio, diretora de Comunicação - IEE - Instituto de Estudos Empresariais

Amanda Cornélio, diretora de Comunicação - IEE - Instituto de Estudos Empresariais

/TÂNIA MEINERZ/JC
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Amanda Cornélio
Amanda Cornélio, diretora de Comunicação do IEE

 

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