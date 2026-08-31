Porto Alegre: uma cidade que pode correr ainda mais longe

Porto Alegre tem no esporte uma oportunidade que vai muito além das quadras, dos estádios e das linhas de chegada. A cidade reúne atributos para transformar a prática esportiva em uma poderosa plataforma de turismo, negócios, gastronomia, hotelaria, comércio e desenvolvimento econômico.

A capital consolidou-se como destino de grandes eventos de corrida. É sede da mais antiga maratona do país, a histórica Maratona Internacional de Porto Alegre, que reuniu, em 2026, cerca de 30 mil corredores do Brasil e atletas de mais de 25 países. Poucas semanas depois, a New Balance 42K voltou a colocar a cidade no calendário internacional, em uma edição que estabeleceu o novo recorde nacional da maratona e contou com a participação especial do bicampeão olímpico e um dos maiores maratonistas de todos os tempos, Eliud Kipchoge, que escolheu a cidade para sediar uma das etapas de seu projeto global “Eliud Running World”.

Depois de ser profundamente atingida pela enchente de 2024, a Orla do Guaíba passou por um importante processo de reconstrução e qualificação. Hoje, seus espaços esportivos, ciclovias, pistas de caminhada, quadras e a grande pista de skate, que é reconhecida como uma das maiores da América Latina e que vem sediando etapas do STU National (Skate Total Urbe), um dos principais circuitos do skate brasileiro.

Cada corredor que chega para uma maratona, cada atleta, cada torcedor e cada família que acompanha uma competição representa uma oportunidade para hotéis, restaurantes, bares, lojas, transporte, serviços, agências de turismo e atrações culturais. É dinheiro novo circulando na economia local. É gente conhecendo a cidade, consumindo seus produtos e podendo voltar outras vezes.

Para que essa engrenagem funcione e gere a riqueza desejada, é imprescindível ampliar a conexão entre o poder público e os empreendedores locais. O esporte precisa ser compreendido como parte de uma estratégia integrada de desenvolvimento, capaz de movimentar diferentes setores da economia e fortalecer a imagem da cidade como destino.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 pode ser um novo catalisador dessa estratégia. Mas ela não deveria ser vista como um evento isolado. Porto Alegre já possui um calendário esportivo capaz de gerar fluxo durante todo o ano.

O caminho está em integrar eventos, turismo e experiência. Criar roteiros esportivos, estimular o comércio a participar, preparar hotéis e restaurantes para receber diferentes públicos, conectar os eventos à cultura e à gastronomia local.

Agora, precisamos transformar essa energia em estratégia, negócios, turismo e desenvolvimento. Mais do que receber grandes eventos, Porto Alegre precisa estar preparada para oferecer a melhor experiência possível a quem chega à cidade — seja para correr, competir, torcer, acompanhar um atleta ou simplesmente viver a experiência de um grande evento esportivo.

Cada visitante pode ser mais do que um turista de passagem: pode tornar-se um embaixador da cidade. A qualidade dos serviços prestados e principalmente, da forma como somos capazes de acolher quem chega pode determinar se essa pessoa levará uma boa lembrança de Porto Alegre e terá vontade de retornar.

Porque o maior legado de um grande evento não termina na linha de chegada. Ele começa quando o visitante decide voltar.

Gerson Luis da Silva

Diretor da Associação Comercial de Porto Alegre, Consultor Estratégico de Gestão de Marca e Reputação.