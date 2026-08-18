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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 00:50

O empreendedor como agente central da transformação da cidade

Paulo Afonso Pereira é Conselheiro Superior da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA)

Paulo Afonso Pereira é Conselheiro Superior da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA)

Luis Ventura/Divulgação/JC
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Paulo Afonso Pereira
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Conselheiro Superior da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA)

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