Educação para a Cidadania e o Empresariado

Cláudia Remião Franciosi

Diretora da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) e Psicóloga



Vivemos um tempo de profundas transformações. A inteligência artificial acelera mudanças, as relações de trabalho se reinventam e os desafios sociais exigem um novo olhar sobre o papel das empresas. Mais do que gerar riqueza, empreender significa contribuir para o desenvolvimento das pessoas e das cidades.

O trabalho deixa de ser apenas um meio de subsistência para tornar-se um espaço de aprendizado, crescimento e construção de valores. Como destaca, Tarthang Tulku Rinpoche, mestre budista tibetano, precisamos de uma nova filosofia baseada na compreensão humana, na cooperação, na responsabilidade e na comunicação.

Nesse contexto, a Educação para a Cidadania torna-se um diferencial para empresários e lideranças. Ela fortalece uma cultura organizacional sustentada por princípios como ética, responsabilidade social, ESG e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estimulando empresas mais inovadoras, inclusivas e preparadas para os desafios do futuro.

A valorização dos colaboradores por meio de programas de capacitação, saúde e segurança no trabalho, políticas de diversidade e inclusão, igualdade de oportunidades e combate à discriminação é uma das principais práticas desse compromisso. Além disso, as empresas desenvolvem projetos voltados para as comunidades onde atuam, investindo em educação, cultura, esporte, geração de renda e ações de voluntariado corporativo.

Empresas que investem no desenvolvimento de seus colaboradores apresentam maior engajamento, produtividade e retenção de talentos. Da mesma forma, aquelas que mantêm um relacionamento positivo com as comunidades fortalecem sua legitimidade social e reduzem riscos relacionados à sua operação, gerando benefícios para o próprio negócio. Isso demonstra que o sucesso empresarial pode caminhar junto com o bem-estar individual e coletivo.

Em Porto Alegre, esse compromisso ganhou ainda mais relevância após os eventos climáticos extremos que atingiram a cidade. A reconstrução mostrou que desenvolvimento econômico e cidadania caminham juntos. Empresas, entidades e sociedade civil demonstraram que a capacidade de mobilização coletiva é essencial para preservar empregos, apoiar comunidades e construir uma cidade mais resiliente.

É nesse cenário que a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) amplia seu papel como agente de desenvolvimento. Por meio dos Núcleos Empresariais, do MenuPOA, do Bom Dia Associado e do Capacita ACPA, promove debates, capacitações e encontros que estimulam o empreendedorismo consciente, preparando empresários para compreenderem seu impacto econômico, social e cidadão.

Como afirma Humberto Maturana, educar é formar pessoas capazes de agir com responsabilidade e consciência social. Esse também é o propósito da Educação para a Cidadania: formar líderes que entendam que prosperidade e desenvolvimento só são sustentáveis quando geram benefícios para toda a comunidade.

Fortalecer essa cultura é investir não apenas em empresas mais competitivas, mas em uma Porto Alegre mais colaborativa, inovadora e preparada para enfrentar os desafios do presente e do futuro.

