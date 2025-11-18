Guaíba: o potencial que transforma

Adriane Hilbig, vice-Presidente de Turismo da Associação Comercial de Porto Alegre

O Guaíba, mais do que um cartão-postal, é o grande diferencial de Porto Alegre, conferindo personalidade e autenticidade à cidade. Emoldurando a capital gaúcha com suas águas e pores do sol de rara beleza, o Guaíba se impõe como um convite permanente à vida ao ar livre, à contemplação e, acima de tudo, à realização de experiências únicas. Em tempos em que turistas buscam vivências genuínas e conexão com o ambiente urbano, Porto Alegre se destaca justamente pelo que o Guaíba oferece.

A orla requalificada, pulsante de energia, é o cenário de uma transformação silenciosa: trilhas e ciclovias conectam bairros, famílias e amigos ocupam gramados e decks, praticam esportes, celebram a vida. Os passeios de barco revelam uma perspectiva inédita da cidade, aproximando visitantes e moradores de sua própria história e natureza. Restaurantes e bares à beira do rio, como no Embarcadero e no Shopping Pontal, proporcionam experiências gastronômicas memoráveis envoltas pela paisagem. Shoppings e centros de lazer convivem harmonicamente com a natureza, fortalecendo um ecossistema propício ao turismo de eventos, negócios e lazer.

Esses diferenciais fazem de Porto Alegre uma cidade única entre as capitais brasileiras. Enquanto outras oferecem praias ou serras, a capital gaúcha entrega o encantamento de um grande lago urbano integrado à vida cotidiana, com acesso democrático e crescente variedade de atrativos. Os eventos realizados em locais como o Cais do Porto, o próprio Embarcadeiro e o Shopping Pontal, além de inovadores parques e espaços culturais à margem do Guaíba, reforçam a vocação de Porto Alegre como polo de eventos capaz de surpreender e encantar públicos diversos.

O desafio, no entanto, vai além do potencial natural e da infraestrutura já existente: é preciso aumentar a permanência do turista, estimular sua curiosidade, oferecer roteiros integrados e experiências marcantes. Isso só será possível com uma promoção mais assertiva do destino, focada nos diferenciais reais da cidade, e, sobretudo, com o trabalho conjunto de governo, cidadãos, empresários e associações. Cada região pode e deve ser protagonista, articulando ações para valorizar seus próprios atrativos e integrar ainda mais o Guaíba à vida social e econômica local.

Não faltam exemplos do impacto desse potencial: jornalistas e operadores de turismo estrangeiros frequentemente demonstram surpresa e encantamento ao vivenciarem o pôr do sol no Guaíba, ao navegarem pelo lago ou ao participarem de eventos na orla. Muitos relatam que “não imaginavam que Porto Alegre fosse assim”, revelando o quanto ainda é possível — e necessário — contar essa história para o mundo.

A reflexão que se impõe é clara: como transformar o potencial em realidade concreta, o encantamento em ação? O futuro de Porto Alegre como destino desejado está em nossas mãos. Cabe a cada um de nós ampliar horizontes, promover, inovar e, principalmente, acreditar na força desse ativo que é o Guaíba. Se a natureza foi generosa, resta-nos corresponder com ousadia e cooperação para que o Guaíba seja, de fato, o vetor de transformação do turismo, dos negócios e da qualidade de vida em Porto Alegre.