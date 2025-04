Pop Center: o berço do empreendedorismo e a importância de empreender de forma estruturada

Elaine Deboni

Vice-presidente da área de Micro e Pequenas Empresas na Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA)



Empreender no Brasil nunca foi fácil. O caminho da autonomia financeira é repleto de desafios, incertezas e aprendizados. No entanto, quando se tem resiliência, planejamento e uma estratégia bem definida, é possível transformar pequenos começos em grandes histórias de sucesso. O Pop Center, mais do que um centro comercial, é o berço do empreendedorismo, onde sonhos ganham forma e pequenos negócios se tornam referências.

Um exemplo disso é a história da FADA FIT, marca criada pelos irmãos Fábio e Daniel. O nome da empresa é a junção de seus nomes, e a trajetória deles é um retrato fiel do que significa empreender no Brasil: coragem, dedicação e superação. Eles iniciaram com uma máquina de corte e o sonho de produzir roupas para vender de porta em porta. Foi quando o pai deles mencionou que havia recebido uma loja no Bloco B do Pop Center que seus olhos brilharam e a decisão de se estabelecer no Pop foi tomada.

No início, sem estrutura e com poucos recursos, investiram cerca de R$ 7 mil para começar construindo, por conta própria, um espaço para produção. A transição para o Pop Center trouxe novos desafios, mas com qualidade, preços justos e um bom atendimento, a propaganda boca a boca fez sua parte. A estratégia inicial de dispor as peças na frente da loja para parecer mais abastecida foi um dos muitos aprendizados que os ajudaram a crescer.

Outro marco importante foi a decisão de investir em um empréstimo oferecido dentro do Pop, que permitiu expandir o estoque na época do frio. Com trabalho diário e visão de longo prazo, conseguiram quitar as parcelas sem dificuldades e manter o negócio em ascensão. A pandemia trouxe um novo desafio e a necessidade de reinvenção. Com as restrições ao atendimento presencial, a FADA FIT lançou seu e-commerce e criou estratégias criativas para engajar clientes, como publicar fotos de sacolas prontas para entrega, despertando o interesse do público. A adaptação rápida garantiu a continuidade das vendas e consolidou ainda mais a marca. A história da FADA FIT ilustra como o Pop Center é um celeiro de empreendedores que crescem por meio da dedicação e da busca por conhecimento. Mas mais do que trabalhar muito, é essencial empreender com planejamento.

Dicas para pequenos empresários:

1.Gestão Financeira: separe contas pessoais e do negócio, faça um planejamento financeiro.

2.Estratégia de marketing: utilize redes sociais e o marketing digital para atrair clientes e divulgar sua marca.

3.Atendimento ao cliente: conquiste o cliente com um atendimento diferenciado.

4.Qualidade do produto: invista em bons materiais e acompanhe as tendências.

5.Resiliência e adaptação: seja flexível e esteja pronto para inovar quando necessário.

O Pop Center segue sendo o ponto de partida para muitos que desejam transformar sua paixão em negócio. Posso dizer que estou aqui, com esses empreendedores, não somente por meus méritos, mas pela benevolência de Deus. O sucesso está ao alcance daqueles que, assim como a FADA FIT, enxergam as dificuldades como oportunidades de aprendizado e crescimento.