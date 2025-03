O caminho da Índia

Hugo Muller

Muitas vezes, é complexo analisar e compreender um país com valores e ideais basilares divergentes dos nossos, sobretudo quando avaliamos à distância e com as lentes da nossa cultura e das tradições. Em fevereiro, o IEE realizou uma missão internacional para ver de perto um país que, ano após ano, vem se tornando destaque de crescimento econômico e desenvolvimento. A Índia é um lugar incrível, com uma cultura muito rica e, sim, com muitos desafios, mas, além disso, nos instiga a expandir nossos horizontes e ver o que está dando certo do outro lado do mundo.

Nos últimos dez anos, a Índia vem apresentando um incremento no Produto Interno Bruto (PIB) de cerca de 6% ao ano - segundo a Austin Rating, foi o país com o maior crescimento em 2024. Enquanto no Brasil estamos travados em um ritmo de crescimento em torno de 1% ao ano no mesmo período, vemos uma de nossas nações parceiras no grupo dos Brics despontar entre as maiores economias mundiais. É impossível negar os problemas encontrados em um país que tem um PIB per capita de aproximadamente US$ 2,5 mil, mas a expansão relevante da atividade econômica indiana impressiona e já provoca diversos impactos positivos na sociedade local.

O caminho indiano passa principalmente por abertura ao capital estrangeiro e apoio ao empreendedorismo local por parte do governo. Narendra Damodardas Modi ocupa há mais de dez anos o cargo de primeiro-ministro na Índia e, além da sua política nacionalista, estabeleceu uma série de iniciativas para sustentar o crescimento indiano por meio do capital privado. Privatizações, investimentos em infraestrutura, apoio à indústria nacional por meio de um programa chamado Made in India e simplificação tributária são algumas das iniciativas governamentais no último decênio que incentivaram investimentos ainda maiores e se refletiram em uma pujança econômica no país. Como reflexo disso, e mesmo com toda a desigualdade existente, mais de 400 milhões de pessoas saíram da pobreza na Índia em quinze anos (2006 a 2021), segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

As condições de moradia e vida de parte dos 1,4 bilhão de indianos, por vezes, nos espantam, mas, ao mesmo tempo, percebe-se com clareza que o ritmo de desenvolvimento social vem melhorando à medida que as oportunidades de um ambiente de negócios robusto aparecem. A Índia já é referência na área de tecnologia, é considerada a farmácia do mundo e dá largos passos para incentivar a inovação e o crescimento em outros campos, como indústria e energia.

O modo de vida, a cultura e as relações interpessoais no país são muito complexas para a compreensão do brasileiro; há um choque cultural inerente às diferenças de valores. Algumas coisas no âmbito social estão enraizadas na sociedade do país asiático, mesmo que não concordemos, como a estrutura de castas e a forma como o indiano trata o casamento. De toda forma, mesmo esses atributos mais controversos são suavizados pelas oportunidades geradas pelo capitalismo. A Índia está longe de ser perfeita e tem um longo caminho para se tornar um país desenvolvido, mas traz muitas lições que podem ser pertinentes para o Brasil.

Diretor Financeiro do IEE