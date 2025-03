Você conhece Porto Alegre?

Adriane Hilbig

Muitas vezes, voltamos de uma viagem encantados com os passeios realizados no local visitado. Conhecemos seus pontos turísticos, museus, praças, um pouco da história, da cultura e da gastronomia.

Porém, quando falamos de nossa cidade, a tendência é falarmos mal dela, criticarmos e mostrarmos os defeitos e o que precisa melhorar.

Com Porto Alegre, muitas vezes é isso que acontece. Dificilmente enaltecemos nossa própria cidade, o que é um equívoco.

Por isso, busque sair de casa de peito aberto ao fazer suas atividades pela cidade, olhando com outros olhos o percurso que faz diariamente. Os prédios nas ruas por onde passa, no bairro onde mora e onde trabalha, o que está no entorno. Procure conhecer a história de cada local. Aos finais de semana, faça passeios por Porto Alegre, como um city tour, visita a museus, um passeio de barco.

Porto Alegre tem muitos atrativos e quem nos visita se apaixona. Por que não pode acontecer isso também com quem nela reside?

O desenvolvimento de uma cidade acontece a várias mãos com a união de forças entre o poder público, iniciativa privada e os cidadãos. Assim funciona a engrenagem do turismo. Cada grupo precisa fazer a sua parte para que o ecossistema funcione. O poder público precisa gerar e fomentar maneiras de atrair investimentos ao município de tal maneira que este seja uma escolha de destino turístico.

A nossa responsabilidade enquanto cidadãos residentes, no entanto, é tão importante quanto a do poder público. Pouco adianta ter investimentos que atraiam turistas, se os habitantes não valorizarem e acreditarem na cidade onde escolheram para viver. Somos todos protagonistas desta história.

Uma maneira de apoiar a divulgação dos atrativos locais são as redes sociais, uma poderosa ferramenta de divulgação sem limitantes. Publicar fotos, vídeos e histórias sobre os pontos turísticos, atraindo a atenção de pessoas de fora, é um dos meios de fomentar o turismo. Valorizar o patrimônio através da demonstração de orgulho pelas atrações e particularidades da cidade despertam o interesse de visitantes.

Igualmente, o acolhimento e a hospitalidade são elementos importantes para a cadeia turística funcionar. Ser bem recebido em uma cidade é como receber os amigos em casa. Ser receptivo e educado faz com que os visitantes se sintam bem-vindos, incentivando a recomendação da cidade para que outros façam o mesmo.

Os gestores públicos, com o apoio da iniciativa privada, têm investido e realizado diversas ações para reter o turista em Porto Alegre, já que a Capital é caminho para outros destinos consolidados, como a Serra Gaúcha. O turismo em Porto Alegre em 2024 mostrou sinais de expansão e inovação, apoiado em novas parcerias e tecnologias que visam fortalecer a cidade como um destino atrativo e inteligente, fortalecendo a identidade cultural, gerando impactos econômicos, sociais e culturais que beneficiam diretamente a população local, melhorando a experiência do turista e desenvolvendo a economia local, criando um ciclo positivo de crescimento e sustentabilidade para o turismo. Afinal, a cidade só é boa para visitar se é boa para morar. Convido a ti a conhecer Porto Alegre, com sua história, sua cultura, sua rica gastronomia e tudo o que tem de melhor. Convido a ser um apaixonado por Porto Alegre.

Vice-Presidente da área de Turismo da ACPA