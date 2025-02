A Educação de Porto Alegre e os Desafios do Século XXI

Ronald Krummenauer



A educação em Porto Alegre enfrenta desafios históricos, que têm se intensificado nas últimas décadas, especialmente com as transformações tecnológicas do século XXI. Muitos problemas ainda persistem desde o século XX, como a infraestrutura das escolas e a participação da comunidade escolar no dia a dia dos alunos, que refletem diretamente nos baixos índices de qualidade educacional da cidade, como o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Esses problemas, aliás, foram agravados com a pandemia de 2020 e 2021 e a tragédia climática de maio de 2024.

De acordo com uma pesquisa do Ibope de 2020, a educação foi identificada pelos gestores municipais como a área mais afetada pela pandemia seguida pela geração de empregos, o que demonstra a necessidade de se repensar a forma como a educação é conduzida em Porto Alegre.

A administração municipal, conforme a Constituição Federal, tem a responsabilidade de garantir vagas na educação infantil, oferecendo serviços em creches e pré-escolas e, em parceria com o Estado, no ensino fundamental. A base da formação dos alunos é de responsabilidade da administração municipal. Porém, como atender a esses desafios de forma eficaz sem a colaboração da iniciativa privada?

É importante entender que a melhoria da educação não é responsabilidade única do poder público. O envolvimento da iniciativa privada é essencial, pois ela pode trazer soluções práticas que, muitas vezes, faltam na gestão pública. Nesse sentido, a ACPA (Associação Comercial de Porto Alegre) tem desempenhado um papel importante, estabelecendo diretrizes de ação em diversas áreas, incluindo a educação. A associação busca, por exemplo, qualificar a gestão educacional, firmar parcerias e convênios para ampliar a oferta de educação infantil e fundamental, além de contribuir com a inserção do ensino empreendedor, articulado ao desenvolvimento econômico da cidade.

A parceria entre o setor público e a iniciativa privada, contudo, não é a única frente de atuação. A sociedade como um todo deve se envolver na busca por soluções para os desafios educacionais de Porto Alegre. Existem, por exemplo, questões estruturais e pedagógicas que precisam ser revistas. Uma delas é a educação baseada em evidências, que comprovam o que realmente funciona nas escolas e impacta no aprendizado dos alunos. Outro desafio é a avaliação do impacto da docência na aprendizagem. A valorização dos docentes só tem sentido se implicarem na aprendizagem dos estudantes. Também é necessário repensar a governança da educação pública municipal, adotando um novo modelo de gestão que esteja em sintonia com as exigências do século XXI. A incorporação de novos ambientes de aprendizagem, como a inteligência artificial (IA) e internet 5G nas escolas, também é um caminho essencial para preparar os alunos para o futuro.

Em conclusão, a educação e o empreendedorismo devem ser vistos como pilares fundamentais para o desenvolvimento de Porto Alegre. A educação é o fator determinante para o crescimento da cidade e a formação de uma sociedade mais próspera. Para isso, é essencial que haja parcerias entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil, unindo esforços em prol do futuro dos nossos estudantes.

Somente com parcerias e cooperação é que será possível construir um futuro melhor para nossos estudantes e para a nossa cidade.

Vice-presidente da área de Educação da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA)