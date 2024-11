Dor: o berço do valor

Evoluir é muito mais abrangente do que apenas acumular conhecimento, passa por reconhecer e entender os "pontos de dor" das pessoas. Decupar a jornada de compras de qualquer setor do mercado, sob a ótica do cliente/consumidor, revela um universo de oportunidades para geração de valor da marca (negócio). Pasme, os "pontos de dor" das pessoas (físicas ou jurídicas) são o berço do valor, e, consequentemente, da diferenciação. A virtude está em se colocar na pele de quem compra. Seja qual for o setor em que o seu negócio está inserido - transporte de cargas, saúde, energia, mercado financeiro, imobiliário ou varejo -, para vender mais, aumentar a velocidade de vendas, o endereço certo está em identificar o que incomoda /desgasta quem compra.

Construir um futuro seguro e sustentável começa por aceitar as mudanças, passando a atuar nos novos padrões transversais de consumo. Ou seja: corra para implantar produtos estratégicos digitais na sua empresa. Aspectos centrais:

A. Pessoas. São o ponto de partida e chegada, seus pontos de insatisfação representam "pérolas valiosas". Considere todo o mapa de stakeholders, pratique uma visão mais ampla e inclusiva.

B. Estratégias robustas. Escolhas inteligentes asseguram assertividade e impacto. Não mande suas tropas para o front sem antes conhecer seus flancos e as fragilidades dos inimigos. Reconheça a capacidade de sedução de quem não está no seu radar. Lembre-se: quem conquistou uma fatia generosa dos clientes da Walgreens|Boots não foram as outras redes de farmácias, e sim a Amazon e os atacarejos.

C. Tecnologia de ponta. Representa a democratização da sua oferta, desde que ofereça facilidade de acesso e interação amigável.

D. Consenso interno é decisivo. Não avance antes de haver a consciência do C-Level, de que seguir fazendo o que sempre se fez não possibilitará atingir as metas projetadas para 2025.

E. Não se apaixone pela ferramenta. A grande armadilha da curva exponencial está no segundo "D", quando você adentra o "castelo das decepções". Fricções podem destruir seu sonho antes mesmo dele decolar.

F. Estratégia. Produtos digitais sem uma visão e concepção estratégica são cegos. Isso explica o fracasso de tantas startups.

Mantenha seus olhos e investimentos preferencialmente em três áreas: PESSOAS (comprometidas), ESTRATÉGIA (esqueça o que não gera valor) e TECNOLOGIA (tem que ser simples). Foque no onboarding do time interno, parceiros e clientes. O equilíbrio está entre: os limites mínimos de segurança versus facilitar ao máximo o acesso. Exigências absurdas fazem com que os convidados desistam antes mesmo de entrar na festa. Na atual "Arca de Noé", nem todos são nativos digitais - facilidade de acesso é tudo para a terceira idade (mais significativo segmento de consumo). Aplauda e incentive o entrosamento entre os estrategistas, desenvolvedores e operadores, todos vão evoluir e se sentir gratificados em possibilitar o salto em comercialização do seu negócio.