O voluntário anônimo

José Pedro Gomes

Em momentos desafiadores, o poder do indivíduo se destaca como uma força essencial. Mesmo parecendo pequeno, o ato de cada um faz diferença no contexto geral, pois é a peça inicial de um movimento maior. Unidos, os indivíduos formam uma corrente de transformação e potencializam mudanças, alcançando realizações grandiosas.

Quando guiados por valores e objetivos comuns, os indivíduos são capazes de transcender fronteiras e transformar o futuro da nação em que vivem. Essa perspectiva se evidenciou no Rio Grande do Sul em 2024.

Em Porto Alegre, o Guaíba, ponto de encontro de muitos porto-alegrenses ao longo de sua orla, começou a invadir o centro da cidade e áreas vizinhas em maio. Em outras regiões, o nível dos rios subia rapidamente, destruindo o que encontrava pelo caminho. A situação era crítica, pois algo dessa magnitude não era visto pelos gaúchos desde a última grande enchente, ocorrida no distante ano de 1941. O que fazer diante dessa calamidade?

Naquele momento trágico, o povo gaúcho, com o apoio de todo o Brasil, mostrou-se "forte, aguerrido e bravo". De mãos dadas, a população se uniu e "lutou" contra as águas para salvar aqueles que estavam em perigo, revelando o poder da coletividade dos indivíduos.

O Parque Pontal, novo ponto de interesse da cidade, inaugurado pouco antes e cenário de belos entardeceres, tornou-se a base de operações para socorristas e voluntários, que ali consolidaram um centro de resgate para as vítimas.

Agora, esse parque, que presenciou momentos tão intensos, receberá uma homenagem especial aos que dedicaram suas vidas, tempo e recursos para ajudar o próximo. No dia 2 de dezembro deste ano, será inaugurado o Monumento ao Voluntário Anônimo, de Siron Franco, conhecido por ter uma conexão profunda com questões sociais e habilidade de transformar experiências humanas em arte. Um dos maiores artistas do Brasil, ele é capaz de representar com perfeição a ação dos voluntários e a ajuda que os gaúchos receberam das mais diversas regiões do país.

A homenagem chega em um momento especial para o Instituto de Estudos Empresariais (IEE), proponente e financiador da obra. Para marcar seus 40 anos de atuação, o IEE entrega essa obra histórica à cidade, em uma homenagem a todos os cidadãos que, naquele momento de extrema adversidade, deram as mãos e se uniram para fazer a diferença.

A obra terá 27 metros de comprimento e dois metros de altura. Cada peça pesará 100 quilos e representará 30 homens e mulheres, de mãos dadas, simbolizando o trabalho incansável dos voluntários civis que atuaram no resgate. Será um testemunho duradouro do espírito humano durante a crise em nosso Estado.

Com o monumento, o IEE reafirma seu compromisso com a valorização do protagonismo do indivíduo e da solidariedade. Em suas quatro décadas, que serão completadas no dia 3 de dezembro deste ano, o Instituto tem defendido o poder da ação descentralizada, que confere ao cidadão a capacidade de transformar o ambiente ao redor. O Monumento ao Voluntário Anônimo é um símbolo desse espírito, celebrando a coragem e o altruísmo daqueles que, sem esperar nada em troca, estenderam a mão aos seus concidadãos e provaram que, em tempos de crise, a força de cada um pode mover o todo.

Diretor de Comunicação do IEE