No artigo anterior, provoquei que desaprendemos a vender: muitas empresas recorrem ao preço, quando o desafio é entender o que leva alguém a concluir que está diante de um bom negócio. Qualidade não é troféu, mas pré-requisito, porque quem define valor não é quem vende, mas quem compra. Gaste sola de sapato, empurre balcão com a barriga e estique as orelhas: estratégia sem escuta vira papo furado.



O valor mora na conveniência, da tecnologia útil ao atendimento, crédito, agilidade e confiança; afinal, um diferencial que o cliente não reconhece como vantagem representa apenas custo. A Engenharia de Valor organiza essa construção em quatro momentos — HIPÓTESE, PROPOSTA, PROVA E ENTREGA —, para investigar necessidades, encontrar insights, demonstrar benefícios e cumprir o prometido.



Entretanto, o valor não navega sozinho até o consumidor: depende da CORRENTE DO VALOR, que conecta elos para transformar diferenciação em preferência e rentabilidade. Indústria, representantes, distribuidores, atacadistas, lojistas e balconistas precisam ir além de movimentar mercadorias: devem construir argumentos, demonstrar vantagens e justificar as escolhas de quem compra.



É aqui que a relação de causa e efeito ganha força: cada elo é efeito do anterior e causa do próximo, e sua entrega condiciona o desempenho do seguinte. Não adianta investir milhões em branding se quem recomenda o produto desconhece seus benefícios e só sabe oferecer descontos, pois anos de valor podem desaparecer em segundos. O valor da marca não depende só da promessa, mas da capacidade do elo mais frágil sustentá-la diante do cliente.



O consumidor é apenas um dos interessados nessa corrente, cada elo tem motivação específica: o distribuidor busca giro; o lojista, sell-out com margem; o balconista, segurança para recomendar; e o consumidor, benefícios reais. Todos precisam reconhecer vantagens na proposta, porque quem não percebe valor dificilmente consegue transmiti-lo. Gosto da máxima: "Ninguém consegue vender aquilo que não comprou"; antes de convencer alguém, é preciso estar convencido.



Não basta, portanto, treinar vendedores: é fundamental capacitar e comprometer toda a cadeia com o sucesso final, com marketing e vendas rompendo silos, compartilhando inteligência e responsabilidades. Fazer bem a própria parte é insuficiente quando o resultado depende da corrente inteira. Essa corrente não pode ser estrada de mão única: enquanto os benefícios avançam, experiências, dúvidas e expectativas precisam voltar à origem, para que o sistema escute, aprenda e evolua. É preciso distinguir vender mais de vender melhor, porque descontos podem inflar faturamento enquanto corroem margem; sucesso é converter valor reconhecido em confiança, recorrência e rentabilidade.



De que adianta uma proposta brilhante se os elos não têm interesse, competência e compromisso para entregá-la? O valor percebido que faz o cliente voltar e recomendar, erguendo barreiras à concorrência e construindo o futuro para o negócio.