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João Satt

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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 18:51

Reaprendendo a vender

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João Satt Colunista
Durante décadas, dividimos as vendas em simples e complexas: preço e conveniência de um lado; necessidades, relacionamentos e soluções do outro. O mercado mudou, mas as empresas insistem em vender como antes. Será que desaprendemos a vender?

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