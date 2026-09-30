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João Satt

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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 15:09

Estratégia é movimento

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João Satt Filho, estrategista e CEO do Grupo G5

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