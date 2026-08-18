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João Satt

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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 21:24

Conhecimento e essência

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João Satt Colunista
Conhecimento é acumulação do saber. Quanto mais aprendemos, maior se torna nosso repertório, nossa capacidade de interpretar a realidade e, principalmente, a assertividade das nossas escolhas.

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