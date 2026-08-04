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João Satt

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Publicada em 04 de Agosto de 2026 às 19:24

O poder da Região Metropolitana

As pessoas estão, em sua maioria, na Região Metropolitana de Porto Alegre

As pessoas estão, em sua maioria, na Região Metropolitana de Porto Alegre

Tânia Meinerz/JC
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João Satt Colunista
Independentemente de quem avance ao segundo turno, uma certeza permanece: apenas dois seguirão na disputa. O segundo turno é um campeonato completamente diferente, com novas regras, novos cálculos e uma exigência muito maior de precisão estratégica. O mapa do Rio Grande do Sul pode enganar. É possível vencer na maioria dos municípios e, ainda assim, perder a eleição, porque municípios não votam. Pessoas votam. E as pessoas estão, em sua maioria, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

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