Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasVisão de Mercado
Visão de Mercado
João Satt

João Satt

Publicada em 21 de Julho de 2026 às 19:50

Vergonha e risco

Compartilhe:
JC
JC
João Satt, estrategista e CEO do Grupo G5

Há mais de quarenta anos aprendi a respeitar quem faz pesquisa de mercado com rigor e responsabilidade. Convivi com profissionais brilhantes que entregavam diagnósticos precisos, capazes de revelar tendências, antecipar movimentos e reduzir riscos. Pesquisa séria não produz opiniões; produz consciência.

Notícias relacionadas