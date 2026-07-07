Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasVisão de Mercado
Visão de Mercado
João Satt

João Satt

Publicada em 07 de Julho de 2026 às 18:44

A grande ideia

Compartilhe:
João Satt Colunista
Vivemos no limite do nosso conhecimento. Resiliência, serenidade e abertura ao novo deixaram de ser virtudes para se tornarem ativos de sobrevivência. A distância entre quem produz propostas transformadoras e quem apenas faz barulho nunca foi tão grande. Mais do que nunca, precisamos decidir quem ouvir e como construir respostas mais rápidas para uma crise que insiste em se prolongar.

Notícias relacionadas