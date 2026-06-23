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João Satt

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Publicada em 23 de Junho de 2026 às 18:19

Encurtar ou Desaparecer

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João Satt, estrategista, CEO Grupo G5

Somos alvo diariamente de uma avalanche de palavras, mas quanto realmente retemos? Em média, permanecemos menos de 15 segundos na maioria dos sites e mensagens que acessamos. Estatísticas apontam que nosso cérebro leva apenas 17 milissegundos para decidir se gostamos ou não de algo que acabamos de clicar. Boa parte do que compartilhamos sequer lemos por inteiro.

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