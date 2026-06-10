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João Satt

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Publicada em 10 de Junho de 2026 às 00:25

Agentes de IA 

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João Satt Colunista
Joao Satt, estrategista

Nos habituamos, rapidamente, a perceber a IA como uma ferramenta de consulta. Uma espécie de “Google turbinado”, rápido, eficiente e impressionante. Esse capítulo está superado: estamos entrando na era dos agentes de IA.

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