Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasVisão de Mercado
Visão de Mercado
João Satt

João Satt

Publicada em 19 de Maio de 2026 às 18:39

O desafio do ser

Compartilhe:
João Satt Colunista
Estrategista, CEO Grupo G5

A nova alma do negócio é o conteúdo.

Notícias relacionadas