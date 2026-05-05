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João Satt

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Publicada em 05 de Maio de 2026 às 18:57

SENTIDO X  SIGNIFICADO

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João Satt, estrategista, CEO Grupo G5

Vivemos uma era em que o significado abunda, mas o sentido é escasso. O conteúdo demarca territórios, explica e organiza. No entanto ao não despertar atenção e interesse, não engaja: o ponteiro da adesão não se move. O território do significado é o da lógica, onde a narrativa responde à dúvida: isso é bom ou não para mim?

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