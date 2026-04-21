Confiança é tudo

João Satt, estrategista



O limite da promessa de valor de uma marca está na sua capacidade de entrega. Se prometer pouco, não atrai, se prometer e não entregar, frustra. Existe, porém, uma terceira situação, mais silenciosa e perigosa, quando a marca sofre um abalo reputacional e passa a viver encapsulada dentro de uma bolha. É o que costumo chamar de “marca muda”, aquela que fala, investe, comunica, mas não é escutada.