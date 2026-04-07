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João Satt

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Publicada em 07 de Abril de 2026 às 19:31

Vaidade

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João Satt Colunista
"Nós amamos aqueles que detestam nossos inimigos e, se não tivéssemos nenhum inimigo, teríamos muito poucas pessoas a quem amar." A provocação é de Bertrand Russell, um dos pensadores mais relevantes do século XX, Nobel de Literatura em 1950 e, paradoxalmente, considerado "inabilitado" para lecionar no City College of New York, em 1940. Ao afirmar que a vaidade é uma motivação de enorme potência, Russell não a condena; ele a revela. Expõe sua engrenagem invisível.

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