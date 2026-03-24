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João Satt

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Publicada em 24 de Março de 2026 às 19:21

Insights

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João Satt Colunista
Insights não são apenas ideias soltas. Representam muito mais do que revelações inesperadas: são pontos de virada. Instantes em que algo, até então invisível, emerge com uma clareza desconcertante. Não nascem do esforço bruto, mas de um encaixe súbito, um "clique" que reorganiza o caos e dá sentido ao que até então estava disperso.

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