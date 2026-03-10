Qual é a sua proposta?

João Satt, estrategista



O ano eleitoral começa no Brasil. Março funciona como o apito inicial de uma corrida que reorganiza alianças, expõe interesses e revela forças que disputarão o futuro do país e dos estados. Nesse movimento, o tabuleiro político se mexe: traições aparecem, oportunismos se revelam e, muitas vezes, boas alternativas são descartadas antes mesmo de amadurecer. A boa política nem sempre prevalece. Não se trata de opinião: é um dado da realidade. Algo novo começa a emergir na chamada arte de promover políticos.