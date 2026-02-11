Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasVisão de Mercado
Visão de Mercado
João Satt

João Satt

Publicada em 11 de Fevereiro de 2026 às 00:25

Consciência Verde

Compartilhe:
João Satt Colunista
João Satt – Estrategista | CEO Grupo G5

Notícias relacionadas