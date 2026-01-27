Porto Alegre,

Visão de Mercado
Publicada em 27 de Janeiro de 2026 às 19:18

Desígnios estratégicos

João Satt Colunista
Vivemos a era da hiperoferta, da cópia rápida e da semelhança (nem sempre) elegante. A multiplicação de lojas não garante blindagem da retenção, a disputa estará cada vez mais concentrada na entrega extraordinária. Pesquisas mostram que a fidelidade se fragiliza quando, do outro lado da rua, existe um concorrente oferecendo praticamente o mesmo por menos.

