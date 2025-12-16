Nenhum movimento é sustentável se não for verdadeiramente consistente. Construir a percepção de valor da marca do Setcergs — Sindicato do Transporte e Logística do RS — tem sido uma das experiências mais gratificantes da minha trajetória profissional. Produzir respeito, reconhecimento e admiração por uma marca exige muito mais inteligência estratégica do que a simples criação de cards para a internet ou jogadas publicitárias criativas.