Capitulo 3

É inegável a contribuição de Domenico De Masi à humanidade. No entanto, sua obra mais instigante — Conversazioni sul futuro — construída a quatro mãos com o jornalista Giulio Gambino, alcança um ponto de maturidade raro. O texto é saboroso, provocativo e repleto de detalhes que iluminam o comportamento humano através de várias gerações.

Alguns dos temas centrais que emergem:

O mundo pós-industrial. A sociedade já não se organiza segundo os moldes industriais clássicos, mas a partir da produção de conveniência, símbolos, informação e valores.

Trabalho, ócio criativo e liberdade. O “ócio criativo” — a integração entre lazer, estudo e criatividade — não é um luxo, mas uma dimensão necessária e atual.

Alienação e tempo de trabalho. Apesar da tecnologia e de tudo o que ela proporciona, persistem velhas questões: alienação, falta de sentido, dificuldade de integrar vida e trabalho. Surge então a reflexão sobre a redução de horas como meta — menos tempo, mais significado.

A mensagem central do livro é cristalina: não basta adaptar-se mecanicamente à economia digital ou aos novos formatos de trabalho. É preciso reinventar o modo de viver, o modo de trabalhar e o modo de se relacionar em uma era em que tempo livre, criatividade e liberdade de escolha tornam-se ativos estratégicos.

A mentoria estratégica bebe diretamente dessas ideias.

Existe para que o CEO tenha ao seu lado alguém capaz e sensível para cocriar estratégias sob uma nova perspectiva.

O cotidiano aprisiona, sufoca, sequestra a atenção com detalhes operacionais. Sobra pouco tempo — pouca lucidez — para avaliar, sem a pressão da agenda, qual será o próximo movimento que servirá de base para inaugurar o novo tempo/futuro da organização.

O mentor estratégico está fora da panela de pressão.

Traz frescor, imparcialidade e amplitude mental — ingredientes que, combinados, se traduzem em contribuições poderosas. A vantagem competitiva nasce sempre da dualidade entre risco e oportunidade; por isso, um olhar externo e qualificado torna-se determinante. A nova competição exigirá será baseada em quem constrói e produz significado. Trata-se de um deslocamento profundo: não é mais sobre o que a empresa ou a marca vende, mas sobre como transforma a vida de quem está do outro lado — colaboradores, clientes, consumidores, comunidades.

A construção de significado parte de alguns princípios: