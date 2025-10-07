Indispensável

João Satt, CEO e fundador G5

Assim como a água e a luz, o transporte só é lembrado quando falta. Tomar consciência de sua centralidade em nossas vidas — tirá-lo da periferia e colocá-lo no centro — é o propósito do Movimento Tudo Gira Sobre Rodas.

Alface fresquinha, leite, carne, medicamentos, utensílios domésticos, computadores e eletroeletrônicos, produtos de higiene e beleza, roupas e calçados, materiais de construção, combustíveis e até os componentes que levam o homem ao espaço — absolutamente tudo o que você imaginar chega até nós sobre rodas. Os vinhos que celebramos, as delícias da culinária, os carros que nos conduzem a viagens inesquecíveis em família — tudo depende do transporte.

Quando o transporte para, o campo apodrece, a indústria envelhece e o comércio adormece.

Quando o transporte falha, o ar falta. Manaus, 2021: o oxigênio não chegou — e vidas se perderam.

O transporte é o motor da vida. Em 2024, o Rio Grande do Sul enfrentou um dos maiores desastres climáticos da história do Brasil. Graças à força e à coragem do setor de transporte e logística — em especial, dos motoristas — evitou-se uma convulsão social inimaginável. A fome mata, e diante dela o instinto mais primitivo desperta: o da sobrevivência. No desespero de ver um filho morrer de inanição, ninguém responde pelos próprios atos.

O transporte é, portanto, agente vital de estabilidade política, econômica e social. Sua representatividade é decisiva no equilíbrio da sociedade, na geração de emprego e na sustentação do desenvolvimento. A economia, literalmente, gira sobre rodas.

Assim como o corpo só é saudável quando a circulação é contínua e equilibrada, um país só se mantém forte com logística integrada, infraestrutura moderna e respeito por quem move a economia. O transporte é o sistema circulatório da sociedade: conecta o campo à cidade, a produção ao consumo, o Brasil ao futuro.

Permitir o bom funcionamento do transporte é cuidar do que há de mais sagrado à população: a própria vida. Exige prevenção, investimento e atenção constante. Basta um bloqueio, um colapso ou uma negligência para que todo o organismo entre em falência.

TRANSPORTE É TUDO — segunda etapa do Movimento Tudo Gira Sobre Rodas — é mais do que uma campanha: é um alerta. Um chamado à consciência de que nossas vidas dependem das rodas que cruzam as estradas do Rio Grande do Sul e do Brasil. É urgente reconhecer os motoristas profissionais — protagonistas dessa gigantesca engrenagem que conecta produtores, indústrias e canais de abastecimento. Eles não transportam apenas cargas: transportam segurança, dignidade e esperança. São heróis anônimos que passam boa parte da vida longe de quem amam para cumprir a missão de manter a vida em movimento. Eles são a segurança da vida — do abastecimento ao desenvolvimento.

O selo “EU APOIO A VIDA. TRANSPORTE É TUDO.” sintetiza essa consciência silenciosa: o reconhecimento de que o indispensável, realmente, gira sobre rodas. Participe. Afinal, defender o que é essencial é um ato de inteligência, sensibilidade e amor à vida.