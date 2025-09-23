Certezas matam. Sim, matam – lentamente.

Você vai mesmo empurrar para 2026, o que já está te sufocando?

Permita-se duvidar. É o único antídoto contra a paralisia do sucesso.

Questionar é saudável para o negócio e libertador para você.

Outubro está chegando. Hora de fazer o planejamento estratégico – não aceite o "copie e cola". Respire fundo, tome coragem, e coloque na pauta perguntas que levem todos – conselheiros e alta gerência a não responderem no automático:

1. Nossa comunicação desperta desejo pela marca ou apenas mantém a sopa morna?

2. Nossa operação encanta, nos coloca como destino de compra ou apenas funciona?

3. Onde precisamos cortar, trocar, reinventar?

4. É hora de abrir mais lojas, novos mercados, ou fazer as que temos brilharem?

5. Como surpreender os clientes de hoje e seduzir os de amanhã?

Se as vendas estão bem, a tentação é achar que tudo vai bem. Não vai.

Na sala da diretoria, a palavra que mais paralisa é sempre a mesma:

— Será?

Carl Jung chamou isso de misoneísmo — o medo visceral do novo. Um mecanismo de autoproteção que nos gruda ao que é familiar.

Confortável? Sim.

Seguro? Parece.

Mortal? Sempre.

Ignorar o desconforto custa caro. Muito caro. Uma revolução está acontecendo agora — novas experiências, novos players, novos encantamentos.

Quer um exemplo? As redes de material de construção. Durante a pandemia, venderam como nunca. Margens históricas. Euforia total. Esqueceram da marca. Esqueceram do cliente. Quando o mundo voltou ao normal, murcharam. Perderam o trem. Hoje, o número de lojas fechadas assusta.

Celebrar o "básico bem-feito" é um erro estratégico mortal. Telefone fixo também funcionava. TV preto e branco também entregava imagem. Câmera pendurada no pescoço também fazia foto. E daí? O tempo mostrou que as pessoas não aceitam ficar na mesma página. Perpetuar o passado não fortalece sua marca: desidrata.

Obsolescência não é mais ditada pela indústria. São as pessoas que aceleram o tempo. Se você não consegue inovar, pelo menos seja o primeiro a absorver o novo. Pesquise. Questione. Escute. Leia sua empresa com os olhos de quem compra. Descubra onde ela machuca, desaponta, irrita. Decifre a mente das pessoas, é lá que estão as oportunidades.

Não esqueça: o contrário da dor é valor. E então, de posse dos fatos, encare o time de frente e pergunte: Será que não está na hora de mudar?