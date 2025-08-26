João Satt, estrategista, CEO Grupo G5

A inteligência artificial não é promessa: veio para transformar a vida de milhões de pessoas, construindo uma colaboração inimaginável entre o antes e o agora. Se no início a questão era como sobreviver a esse suposto inimigo, agora o desafio é outro: aprender a navegar nesse oceano de conveniência e disrupção em alta velocidade. Ainda há tempo para desestacionar e trocar o medo pela curiosidade que empodera.

Repito sempre: “A IA não vai roubar seu trabalho. Mas alguém que usa IA, sim.” É como plugar uma bateria ao cérebro, potencializando criatividade e análise. O modelo da competição mudou, não é mais linear — humano x humano — dentro do novo tabuleiro estará você x outro humano + IA. Em breve, será distintivo afirmar: “sou IA adicto.”

O ChatGPT, lançado em 2022, conta com mais de 400 milhões de usuários ativos mensais, concentrando entre 60% e 80% de todo o mercado de chatbots de IA. É disparado o mais utilizado no planeta. Concorrentes como Gemini, Claude, Copilot e Qwen crescem, mas não alcançam essa escala. Os números revelam apenas a superfície. O que realmente está em jogo é a criação de um novo way of life, o Living Intelligence. A integração entre IA e IoT (Internet das Coisas) provocará um salto: casas, carros, cidades, consumo, saúde e relações pessoais serão guiados por sistemas que aprendem, conectam e antecipam desejos. Representando uma harmoniosa fusão entre tecnologia e vida, inaugurando um modo de existir inédito.

No ambiente profissional, nasce uma nova exigência: saber construir prompts assertivos e pontuais. Essa habilidade será tão vital quanto ler e escrever no século passado. Seja qual for o ramo de atividade, a IA já vem substituindo profissionais que não se perguntaram: como posso tirar proveito para fazer melhor e mais rápido? O que antes dependia de esforço humano, hoje é IA-otimizado.

Eis a diferença entre quem abraça essa revolução e quem resiste a ela:

Quem usa IA na rotina obtém:

Produtividade multiplicada: horas viram minutos.

Decisões mais precisas: dados e análises em tempo real.

Criatividade ampliada: ideias e protótipos instantâneos.

Competitividade: destaca-se ao dominar prompts.

Economia de energia: foco no que realmente importa.

Acesso democrático ao conhecimento: um “mentor on-demand”.

Quem vive sem IA peca em:

Produtividade limitada: tudo depende do esforço manual.

Decisões lentas, baseadas apenas em intuição.

Criatividade restrita à inspiração pessoal.

Risco de obsolescência diante dos colegas que usam IA.

Rotina mais lenta, burocrática e desgastante.

Acesso desigual ao conhecimento e às oportunidades.

O recado final é direto e reto: o maior inimigo do seu desenvolvimento e reconhecimento profissional não é a IA, e sim você mesmo. Mais do que nunca, a competição será entre cultura e mentalidades. Quem permanecer preso ao passado perderá. Não seja o seu maior inimigo: aceite a nova escalação do time e vista a camiseta — você + IA.