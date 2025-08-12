Oportunidades ocultas

João Satt, estrategista, CEO G5



A coragem de enxergar além do horizonte é uma forma de positivar a agenda do futuro. Isso vale tanto para empresas que perderam espaço no mercado interno diante de inovações substitutas, quanto para exportadoras afetadas pelo 'tarifaço USA”.

Vem comigo e pense: óculos e absorventes femininos, duas categorias que movimentam cifras anuais bilionárias, resolveram problemas que causavam desconforto e riscos à saúde. Hoje, mais de 2,2 bilhões de pessoas usam lentes, e metade da população mundial, de 8,25 bilhões, é formada por mulheres. O sucesso do Grameen Bank, fundado em 1983, pioneiro no microcrédito, comprova a assertividade de seu fundador Muhammad Yunus, quando passou a emprestar pequenas quantias a pessoas pobres — literalmente, inventando um novo segmento, formado por milhões de indivíduos.

O concerto Life is Beautiful, realizado em Las Vegas, emocionou centenas de pessoas surdas. Sim, três cientistas, ao conectarem pele e cérebro, permitiram que a plateia sentisse pela primeira vez a música abraçar seu coração. O experimento M:NI (Music: Not Impossible) reforça que o impossível é apenas uma questão de tempo e resiliência. Ideias como essas mudam o mundo porque aliviam dores profundas ao oferecer novas respostas.

A criação não disruptiva nasce de três frentes:

Invenção científica ou inovação tecnológica; Insights originados a partir de profunda reflexão; Modelos combinados convergentes.

Acredito que a grande oportunidade para a maior parte do varejo resgatar sua atratividade está em apostar nos “modelos combinados convergentes”: uma integração harmoniosa entre praticidade, relacionamento e tecnologia. Imagine uma loja de material de construção ou decoração dividida em três áreas: conveniência, atendimento qualificado e preços de atacado sem filas. Essa proposta 3 em 1 atende à pressa do cliente, oferece informação de qualidade por meio de profissionais da própria indústria (presentes no marketplace) e possibilita compras no atacado em uma sala de imersão. Três fatores de atração extremamente potentes, reunidos em um único espaço.



Para empresas exportadoras pressionadas pelo tarifaço, a busca por novos mercados é vital. Hoje, existem agentes integradores internacionais que oferecem muito mais do que contatos: estruturam operações comerciais, abrem canais de venda e promovem ações de marketing local conectando as empresas brasileiras a redes de distribuidores e influenciadores, viabilizando parcerias estratégicas. Com esse suporte, é possível desembarcar em outros países com uma base sólida, reduzindo riscos e acelerando resultados.

Antes de você afirmar “Isso não serve para o meu negócio”, alguém do seu setor pode estar dizendo “Por que não?”. Não resistir ao novo foi o que diferenciou, ao longo da história, os grandes dos medíocres. As melhores oportunidades pertencem a quem enxerga o oculto e tem coragem de surfar as grandes ondas no escuro.