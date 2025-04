Qual será o segundo destino do Brasil?

O PIB do Brasil em 2024 foi de R$ 11,7 trilhões, sendo que as 5 primeiras posições foram respectivamente dos seguintes estados: São Paulo (31,1%); Rio de Janeiro (11,4%); Minas Gerais (9,0%); Paraná (6,1%); Rio Grande do Sul (5,9%). É inegável a representatividade de São Paulo no contexto nacional e global, sendo disparado o destino número 1 quando se fala em novos negócios - nacionais ou internacionais, em termos de Brasil.

O Rio Grande do Sul tem avanços, mas Minas Gerais e Paraná disputam ser o segundo destino brasileiro de novos investimentos, ambos amplamente favorecidos em função da divisa com São Paulo. As vantagens competitivas não se restringem apenas a questões geográficas.

É fundamental uma reflexão desapaixonada do que aconteceu, de fato, no período de 2018 até 2024 se compararmos com o Rio Grande do Sul. Os três estados apresentaram crescimento em seus PIBs nominais, com destaque para Minas Gerais, que ultrapassou a marca de R$ 1 trilhão em 2024.

Paraná:

1. O PIB paranaense aumentou de R$ 440 bilhões em 2018 para R$ 718,9 bilhões em 2024, um crescimento nominal de 63%. Esse avanço posicionou o estado como a quarta maior economia do Brasil, superando o Rio Grande do Sul.

2. Atração de Investimentos Privados: mais de R$ 300 bilhões em investimentos foram impulsionados por políticas estaduais que promoveram um ambiente favorável aos negócios.

3. Investimentos Públicos Recordes: R$ 6,41 bilhões foram investidos em diversas áreas, quase o dobro do valor investido em 2018.

4. Fortalecimento dos setores de serviços e indústria: o setor de serviços representou a maior parcela do PIB em 2024, com R$ 394,4 bilhões, seguido pela indústria, com

R$ 164,9 bilhões.

5. Redução do Desemprego e Melhoria Salarial: o estado alcançou uma das menores taxas de desemprego em sua história recente, com 4% de desocupação no terceiro trimestre de 2024.

Minas Gerais:

1. Redução dos gastos públicos: de R$ 20,9 bilhões no final de 2022 para R$ 18,1 bilhões em 2023.

2. Aumento dos Investimentos em Políticas Públicas: nas áreas de saúde e educação.

3. Investimentos no setor de energia: a iniciativa privada investiu mais de R$ 23 bilhões, consolidando Minas Gerais como líder nacional nesse segmento.

4. Expansão da Indústria Automotiva: Stellantis investiu pesada na modernização e ampliação de suas operações em Minas Gerais.

5. BYD Company: adquiriu direitos minerários no Vale do Lítio, visando fortalecer sua cadeia de suprimentos para baterias.

"Se você não pode ser o primeiro, busque obstinadamente ser o segundo", frase de Jack Welch, lendário CEO da GE. O segundo destino do País ainda pode vir a ser conquistado pelo Rio Grande do Sul, não é preciso inventar a roda: basta seguir os bons exemplos de austeridade e foco estratégico através dos quais Romeu Zema e Ratinho Júnior estão fazendo acontecer em Minas Gerais e Paraná.