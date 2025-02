2025, o primeiro mês de 2026

Seja qual for o seu ambiente - profissional, empresarial ou político -, para fazer acontecer o que você precisa que aconteça, é fundamental atuar ativamente em três aspectos:

1. Identifique quais são e o que move os gatilhos emocionais dos diversos stakeholders (públicos-alvo) pertencentes ao universo do seu interesse.

2. Construa um movimento que nasce, se alimenta e é movido por um propósito colaborativo transformador.

3. Considere que existem dois grupos estratégicos: a) quem tem poder de decidir se vai apostar ou não em você; b) quem tem capacidade de influenciar positiva / negativamente aqueles que têm poder.

Visualize o interesse e as vantagens / desvantagens de todos os players: com o mapeamento definido, fica mais fácil estabelecer quando, para onde e como agir. Estratégia é tudo, força não. Nunca menospreze o pequeno, sua capacidade de mover montanhas é inimaginável. O esquálido monge zen budista vence o gigante mongol porque, quando se movimenta, se transforma em uma águia agindo com precisão e intensidade.

Napoleão Bonaparte desconsiderou que estava dentro da Rússia e foi vencido pelo rigor do inverno. O caminhar ensina que a humildade é a principal qualidade dos vencedores, sua ausência cega, inevitavelmente, derruba impérios. O maior desafio dos CEO, políticos de sucesso e profissionais prodígio é dominar a arrogância.

Nunca estabeleça estratégias de longo prazo sem ter a certeza de que o caminho foi comprado por seus principais generais. Na ânsia de construir atalhos, muitos exércitos perdem unidade e, consequentemente, se fragilizam. Modelos de negócios representam muito mais que "moldes de atuação e operação": devem despertar profundo sentimento de pertencimento.

Recomendações finais:

1. Evite o zig-zag ao longo da travessia, isso é negativo sob todos os aspectos: fragiliza a liderança, cria "nichos de resistência" e, para piorar, reduz velocidade e impacto.

Aprenda com as aranhas, elas sabem construir teias robustas. Faça o mesmo: desenhe meticulosamente a abordagem a ser feita junto a cada stakeholder.

Mantenha-se flexível, com as janelas escancaradas - as oportunidades não marcam hora: assim como aparecem, desaparecem.

A vida é um grande lego, onde tudo é efêmero e facilmente dissolvido. O sentimento de "invencibilidade" deve ser banido a todo momento. Estradas de ferro não impediram automóveis; drones ainda vão tornar as estradas obsoletas. Nada, nem ninguém, é maior que o sistema. Mantenha sua mente alerta, conectada ao novo e focada na transformação das dores dos seus clientes em pontos de profundo encantamento.

Não existe tempo para o tempo: o sucesso não é obra do acaso. É construído com resiliência, persistência e conhecimento. 2025 é o primeiro mês de 2026, um ano decisivo para o Brasil e para cada um de nós.