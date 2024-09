Qual será a melhor escolha para o futuro do seu negócio? Segundo David A. Aaker, "a escolha estratégica está apenas entre dois caminhos: construir marcas destino, ou gerenciar commodities".

Para vender muito, basta baixar o preço. Para ter resultado, só tem um jeito: precificar acima da média. No entanto, se a relação custo x benefício não justificar, não será um bom negócio para quem compra. Definir propostas de valor robustas e singulares tem sido prioritário na minha agenda.

No geral, encontro muita gente andando em círculos ao confundir conceitos estratégicos fundamentais, como: curva de valor, promessa de valor e posicionamento do negócio. Não é apenas um jogo de palavras, representa o racional do "mapa das ostras".

Encontrar a melhor pérola nunca foi fácil, exige do mergulhador mais que só preparo físico. Conhecimento, experiência e intuição distinguem mergulhadores e estrategistas. Afinal, em qual direção o mergulhador deve apostar que encontrará a pérola mais brilhante? No fundo do mar, assim como nos negócios, o tempo é escasso. Agir rápido, com assertividade, requer treino.

Após 40 anos trabalhando com estratégias de alta competição, nos mais diferentes setores e segmentos de mercado, tenho duas certezas:

1. Ninguém consegue identificar um modelo de vendas de alto impacto sem ir muito fundo.

Pesquise, escute, observe, estude: foco total. Nada é irrelevante, tudo deve ser considerado. Deixe dormir; então, volte a reler tudo. É necessário entender o jogo, encontrar os aspectos que bloqueiam e asfixiam o negócio. O objetivo está em oxigenar, reanimar a sua "máquina de prospecção de clientes".

Uma empresa, um negócio, sem novos compradores necrosa, morre. O ponto de animação nada mais é que o ponto quente. A aceleração da demanda melhora o ânimo de todos e ainda reduz os custos de produção e operação. Todo problema tem um ponto agudo de dor. A busca se encerra no instante que você identifica o "turning point", faz seu seu negócio mudar o verbo: deixa de sofrer para vencer.

2. Negócio morno é o caminho mais breve para morrer.

Costumo dizer que negócio morno é muito pior que frio. A acomodação talvez esteja entre as piores armadilhas da humanidade. Casamentos, sociedades, negócios mornos, invariavelmente, já terminaram. É apenas uma questão de tempo para a morte ser anunciada. As empresas não entram em recuperação judicial por falta de aviso, e sim por entorpecimento e consequente falta de ação.

Não se permita aprisionar aos modelos de negócio que fizeram você chegar até aqui. O poder da imaginação pressupõe liberdade criativa. Tom Peters não cansava de repetir: "Se você não é distinto, será extinto".

Tenho convicção que, hoje, imaginar o futuro é muito mais importante do que analisar o passado. No retrovisor, as memórias. No horizonte, as novas glórias.

Num oceano de players mornos, ser o "negócio quente" do mercado representa a garantia do futuro próspero e seguro.