O tempo é estratégico

Não lembro, se foi Tom Jobim ou Vinicius de Moraes, um deles falou: "Tudo é musical". Aquilo mexeu comigo a ponto de concluir que, tanto na vida como nos negócios, "tudo também é estratégico". Travar a ansiedade, manter o foco com alto comprometimento, são apenas alguns exemplos do quanto dedicar tempo a formulação estratégica faz a diferença. Expandindo nossa "consciência temporal" percebemos que existem "janelas estratégicas" que quando bem utilizadas produzem uma cascata de efeitos positivos. Atingir padrões superiores de colaboração é o que torna qualquer organização única. O consumo, preferência, são fruto de gatilhos gerados por vazios emocionais. Decifrar esse código é fundamental para:

Penetrar e conquistar novos mercados;

Inovar através da engenharia de valor:

Trabalhar com segmentação cruzada na matriz dos stakeholders mapping;

Desacelerar o crescimento visando um novo patamar de diferenciação, pode tornar a concorrência irrelevante;

Redefinir o seu enquadramento corporativo;

Fazer um trabalho de branding que potencialize a reputação e possibilite aumentar vendas e precificação por valor.

Mas, fique atento aos três alertas vermelhos:

1. Reconhecer quando o negócio está dentro da "bolha", a ponto de travar a roda quanto - a novas plantas, lojas conceito, etc. O ROI (Retorno Sobre Investimentos) nunca foi generoso com os desatentos;

2. A hora de criar um novo modelo de negócios. Sob o risco de se tornar cada vez mais commodity.

3. Em relação à reputação da marca e a elasticidade na precificação, entendendo que isso é consequência direta do quanto o mercado percebe valor singular naquilo que você faz ou vende.

Pensar o futuro com olhos diferentes do presente, distingue aqueles que constroem impérios empresariais, dos que estão apenas preocupados, no curto prazo, em conquistar mercados e alimentar vaidades pessoais. Seja estrategicamente leve e flexível e não perca o norte estratégico basilar: manter e conquistar clientes. A pressa inviabiliza atingir o estado de consistência mínima. A tartaruga, invariavelmente, por mais lento que seja seu andar, chega antes que a lebre. Saltar na frente, não garante a vitória de uma disputa.

A Amazon só aconteceu quando as pessoas despertaram para o quanto poderiam viver com mais qualidade seu tempo livre, a partir da colaboração de ter um "agente logístico" para solucionar suas demandas diárias. Quando falo que tudo é estratégico estou reportando a uma forma de pensar, que abunda em: informações, conhecimento, insights e sensibilidade. Uma das principais características do Google sempre foi ver e trabalhar 10 anos à frente. Henry Mintzberg, canadense renomado no ramo da administração, em uma entrevista afirmou: "Enquanto presidentes ficam em média 5 anos na empresa, é preciso analisar 10 anos para considerar que tenha sucesso". A meta, segundo o físico e economista israelita Eliyahu Goldratt, é sempre a mesma: ganhar dinheiro. Não tente resolver todos os problemas, foque naquilo que faz sua empresa ser desejada, de preferência, o destino. Quem estiver ao seu lado vai agradecer e reconhecer, colocando a alma para transformar o seu sonho em realidade.